Онколог Каприн: средний возраст заболевания раком в России составляет 65 лет

Средний возраст заболевания раком в России составляет 65 лет, сообщил главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

«Средний возраст пациента составляет порядка 65 лет», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Каприна, за последнее десятилетие средний возраст онкопациента вырос всего примерно на год. Он объяснил, что это отражает общую демографическую тенденцию старения населения, а не «омоложение» рака.

Ранее сообщалось, что в России анонсировали новую онковакцину от мелкоклеточного рака лёгкого.

Кроме того, Минздрав одобрил мРНК-вакцину от меланомы.