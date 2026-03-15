Онколог Каприн: средний возраст заболевания раком в России составляет 65 лет

Средний возраст заболевания раком в России составляет 65 лет, сообщил главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
«Средний возраст пациента составляет порядка 65 лет», — сказал он в интервью РИА Новости.
По словам Каприна, за последнее десятилетие средний возраст онкопациента вырос всего примерно на год. Он объяснил, что это отражает общую демографическую тенденцию старения населения, а не «омоложение» рака.
Ранее сообщалось, что в России анонсировали новую онковакцину от мелкоклеточного рака лёгкого.
Кроме того, Минздрав одобрил мРНК-вакцину от меланомы.