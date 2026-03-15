Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы регионы России с крупнейшими запасами металлов

РИА Новости: Красноярский край и Мурманская область лидируют по запасам металлов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Красноярский край и Мурманская область оказались лидерами по запасам различных металлов в России, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.

В этих регионах сосредоточены одни из крупнейших в стране запасов сразу по девяти видам металлов.

Красноярский край обладает самыми большими запасами кобальта, марганцевых руд, меди, никеля, платиноидов. Также он на втором месте в России по золоту и свинцу, на третьем — по нефелиновым рудам (из них получают алюминий) и серебру.

Например, в регионе разрабатываются сульфидные медно-никелевые месторождения Октябрьское и Талнахское, на которые суммарно приходится около 40% российских запасов кобальта, 27% меди, более 50% никеля и почти 60% платиноидов.

Также на территории Красноярского края находятся Чуктуконское и Порожинское месторождения, запасы марганцевых руд которых составляют более четверти от всех в России. Оба они находятся в нераспределенном фонде недр. Чуктуконское является также одним из значимых месторождений редкоземельных металлов.

Мурманская область лидирует в стране по запасам лития, нефелиновых руд, редкоземельных металлов и тантала. Она занимает второе место по никелю и ниобию, третье — по цирконию и четвертое — по кобальту.

В регионе готовятся к добыче месторождения лития Колмозерское и Полмостундровское, на которые приходится почти 35% всех российских запасов этого металла. В Мурманской области уже разрабатывается Хибинская группа месторождений, которые обладают более 49% всех запасов апатит-нефелиновых руд в стране.

Кроме того, там находится Ловозерское месторождение, где сосредоточена четверть российских запасов редкоземельных металлов и почти 30% всего тантала.

Последние публичные данные представляют сведения о запасах металлов по состоянию на конец 2023 года. Однако, по данным Минприроды РФ, в стране регулярно проводится геологоразведка для обеспечения воспроизводства запасов полезных ископаемых.

Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше