В Волгоградской области БПЛА попал в многоквартирный дом

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. БПЛА попал в многоквартирный дом в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
«Сегодня ночью подразделения ПВО министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В Советском районе Волгограда зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом… Выбиты стекла в отдельных квартирах. Пострадавших нет», — приводятся слова губернатора в Telegram-канале администрации региона.
Губернатор отметил, что были даны поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения.