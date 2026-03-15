Фицо призвал наделить ЕС мандатом для переговоров с РФ по конфликту на Украине

БРАТИСЛАВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал к наделению Евросоюза мандатом для переговоров с Россией по завершению конфликта на Украине. Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Премьер Бельгии [Барт Де Вевер] признал, что поддержкой войны на Украине придушить экономически Россию не получилось и поэтому единственным правильным путем являются переговоры. Такой голос здравого разума надо лишь приветствовать. Если бы ЕС как институт запросил мандат на переговоры о мире, то я голосовал бы за это обеими руками, — сказал премьер. — В ЕС появляются новые голоса здравого разума, понимающие, что стратегия через поддержку войны на Украине ослабить Россию не работает».
Касаясь ситуации с остановкой киевскими властями прокачки нефти по трубопроводу «Дружба», Фицо отметил, что Еврокомиссия (ЕК) формально приняла сторону Братиславы, но не оказывает на Владимира Зеленского достаточного давления с целью восстановить поставки энергетического сырья. «Как может быть ситуация, когда Зеленскому ЕС нужен как соль, ведь он постоянно просит денег и добивается европейской перспективы, а ЕК не способна настоять на [направлении на Украину] группы инспекторов, чтобы они посмотрели, был ли поврежден нефтепровод?» — сказал премьер.
Фицо также раскритиковал лидеров партий либеральной парламентской оппозиции Словакии за то, что они отказались подписать письмо к Зеленскому с требованием возобновить прокачку нефти по «Дружбе». Документ подписали председатели партий действующей правительственной коалиции республики, включая самого премьера, возглавляющего партию «Направление — социальная демократия».