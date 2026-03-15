Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде беспилотник попал в многоквартирный дом

В Советском районе Волгограде беспилотник попал в многоквартирный жилой дом.

Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Он уточнил, что в отдельных квартирах выбиты стёкла, пострадавших нет.

«Даны поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения», — приводит его слова правительство региона.

Ранее Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских войск.