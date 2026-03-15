В Волгограде беспилотник попал в многоквартирный дом

В Советском районе Волгограде беспилотник попал в многоквартирный жилой дом.
Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Он уточнил, что в отдельных квартирах выбиты стёкла, пострадавших нет.
«Даны поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения», — приводит его слова правительство региона.
Ранее Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских войск.