Пленный боевик ВСУ: в Днепропетровске ТЦК ловят мужчин в местах для обогрева

В Днепропетровске сотрудники военкомата отлавливают мужчин в местах для обогрева, рассказал украинский военнопленный Артур Козарян.
Он рассказал РИА Новости, что в городе на фоне перебоев с электроэнергией сделали «перевалочные пункты», чтобы люди могли зарядить телефоны или выпить горячего чая.
«А эти козлы, то есть ТЦКшники, уже себе сделали там отдельные уголки, столы поставили и уже прямо там принимают мужское население», — цитирует агентство военнопленного.
Ранее сообщалось, что в Одессе два человека помешали сотрудникам военкомата мобилизовать своего знакомого.