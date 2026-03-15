Белый дом: США пополнят запас нефти после завершения операции против Ирана

Пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт также отметила, что власти понимают опасения граждан в связи с ростом цен на бензин.

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты пополнят стратегический нефтяной резерв после того, как завершат военную операцию против Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Мы пополним стратегический нефтяной запас, как только операция закончится», — сказала она 14 марта в интервью телеканалу Fox News.

Ливитт добавила, что американские власти понимают опасения граждан в связи с ростом цен на бензин. «Мы понимаем ваше беспокойство и серьезно относимся к этому, у нас есть план по решению [этой проблемы]. Это временное, краткосрочное колебание мировых цен на нефть. Президент [США Дональд Трамп] сказал, что хочет задействовать корабли ВМС США для сопровождения судов [через Ормузский пролив] в случае необходимости и когда военные сочтут это целесообразным. Мы сняли некоторые санкции на нефть, которая уже находится в море, чтобы стабилизировать цены. Кроме того, мы высвободили нефть из стратегического запаса», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Министерство энергетики США 11 марта сообщило, что высвободит из упомянутого резерва 172 млн баррелей нефти в течение 120 дней. Ожидается, что первые партии начнут поступать на рынок к концу следующей недели.

Американский стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Луизиана и Техас содержится около 415 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена в настоящее время на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв — крупнейший в мире из принадлежащих правительствам.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше