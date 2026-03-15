На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,5

Сейсмологи зафиксировали в центральной части Сахалина землетрясение магнитудой 3,5.
Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.
«Землетрясение магнитудой 3,5 с эпицентром в 5 км севернее села Воскресеновка Тымовского района произошло в 09:42 (01:42 мск. RT) 15 марта», — цитирует её агентство.
По словам Семёновой, очаг находился на глубине 7 км. Она также отметила, что землетрясение силой 3—4 балла ощутили в сёлах Тымовского района.
Ранее сейсмолог Анастасия Зверева заявила, что проживающим в сейсмически активном районе гражданам стоит всегда иметь при себе «тревожную сумку».