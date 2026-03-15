В Киеве назвали Зеленского целью удара Ирана

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский стал законной целью для ударов Ирана после угроз Тегерану и помощи Израилю, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Зеленский является целью, которую будут иранцы преследовать после его угроз и слов о помощи Израилю. Зря он ввязался в это дело, теперь уже ему не до шуток будет», — сказал эксперт.
По словам Соскина, Зеленский зарабатывает себе врагов, забывая о том, что Иран успешно отражает атаки США и Израиля, вынуждая их терпеть убытки.
«Иран заявил, что будет бить по Украине после слов криворожского Талейрана. Зеленскому что — врагов мало? Так нет же, давайте еще поссоримся с Тегераном, оскорбим их и поможем Израилю. Так победим!», — иронично заметил Соскин.
Вчера председатель комиссии по национальной безопасности меджлиса Ибрагим Азизи заявил, что территория Украины стала законной целью для ударов Ирана из-за помощи Израилю. Ранее Владимир Зеленский утверждал, что отправил «соответствующих специалистов» в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Президент США Дональд Трамп опроверг это заявление.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.