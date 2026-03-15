Россиянам рассказали, что грозит за нахождение на работе с признаками болезни

По Трудовому кодексу России работодатель обязан обеспечивать безопасные условия и охрану труда, а значит, не должен допускать к работе людей, состояние которых может угрожать им самим или окружающим.
Об этом рассказала в беседе с RT директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.
«Впрочем, основания для отстранения по причине ОРВИ законодательством напрямую не предусмотрены. Без медицинского заключения или предписания соответствующих органов работодатель не вправе отказать в допуске к рабочему месту. В таком случае главной задачей работодателя является неигнорирование признаков болезни, особенно в случае вспышки заболевания внутри коллектива», — подчеркнула специалист.
Она добавила, что часто сотрудники выходят «на героизме» из страха потерять доход или показаться ненадёжными, но ответственный работодатель выстраивает систему, в которой безопасно взять больничный или используется удалённый формат, если это допустимо для отдельного функционала.
Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» разъяснила в беседе с RT, что, если работа требует медицинского осмотра, а кто-то из сотрудников его не прошёл, это повод для отстранения от трудовой деятельности.
«Однако в законе нет прямого разрешения не пускать на работу человека с признаками простуды (ОРВИ), если только нет специального предписания для компании или обязательства, введённого для всего региона или страны», — подчеркнула она.
Эксперт напомнила о рекомендации (из постановления главного санитарного врача от 21.06.2023 № 9, пункт 5.3) проверять температуру у работников до начала смены и в течение дня и не допускать тех, у кого она повышена.
«Но это всего лишь совет, а не обязательный закон. Поэтому, если у компании нет специального приказа, работодатель не имеет права не пустить приболевшего сотрудника на работу. Если он это сделает и работник пожалуется в трудовую инспекцию, то, скорее всего, суд поддержит работника», — пояснила Санина.
Тем не менее работодатель всё равно должен обеспечивать безопасные условия для других работников, добавила аналитик.
«В такой ситуации выходом будет создание собственных внутренних правил и актов и чётко прописать все действия по поводу того, как быть с болеющими сотрудниками на работе. Имея такие документы, работодатель может отправлять работника домой и советовать ему взять больничный без ущерба для компании», — заключила собеседница RT.
