Вашингтон
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штурмовики-десантники отрабатывают захват позиций ВСУ в Запорожской области

Десантники ВС РФ готовятся к боям в городской застройке Запорожской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Штурмовые подразделения Новороссийских десантников готовятся к боям в городской застройке в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

«Во время тренировок штурма десантники оттачивают навыки выдвижения до точки спешивания на боевых машинах десанта БМД-4М, правильного перемещения под прикрытием боевых машин десанта, прикрытия друг друга в бою, ведения непрерывного огня на подавление, контроля направлений стрельбы», — говорится с сообщении.

По данным ведомства, командиры отрабатывают управление подразделением в бою. Особое внимание уделяется организации взаимодействия между военнослужащими.

«В ходе отработки практических действий военнослужащие штурмовых подразделений, выполняющие задачи на линии боевого соприкосновения, ежедневно в составе передовых групп тщательно и открыто отрабатывают все элементы, необходимые для штурма позиций противника в населенном пункте в условиях ограниченной видимости», — следует из сообщения.

Все занятия проводятся с использованием разведывательных БПЛА, FPV-дронов, имитирующих удары противника, боевых боеприпасов для стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин, что позволяет создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

