Экипаж корвета «Бойкий» провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Экипаж корвета «Бойкий» провел артиллерийские стрельбы по морской цели из 100-миллиметровой артиллерийской установки в морском полигоне флота в Балтийском море.
«В рамках плановой боевой подготовки экипаж корвета “Бойкий” провел артиллерийские стрельбы по морской цели из 100-миллиметровой артиллерийской установки в морском полигоне флота в Балтийском море. В качестве мишени использовался малый корабельный щит. По данным объективного контроля, стрельбы выполнены успешно», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, ранее экипаж корабля провёл тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений с выполнением практических артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям, имитирующим беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера условного противника.