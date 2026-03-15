Бойцы «Юга» уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная», сообщили в Минобороны.
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Южная”. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.