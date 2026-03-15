Лондон вооружит союзников на Ближнем Востоке украинскими дронами-перехватчиками

Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон одобрил запрос Вашингтона на использование своих военных баз для ударов по иранским ракетным складам, чтобы не допустить запуска не допустить запуска ракет Тегераном по всему региону. При этом он подчеркнул, что Великобритания не будет участвовать в ударах по Ирану.