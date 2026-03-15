Офицер Дандыкин: Иран вынудил США увести авианосцы из прибрежной зоны

Иран продолжает наносить ответные удары по базам и кораблям США. Атакованы терминал в порту Фуджейра на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов, загорелся после удара танкер США в Шардже, ранее стало известно об ударе по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».
Комментируя эту информацию aif.ru, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин обратил внимание на то, что хотя Вашингтон не подтверждает удары по своим кораблям, но они отвели безопасное расстояние свои авианосцы.
«Они отогнали авианосцы на 500−600 километров в сторону Индийского океана. Чем больше они отгоняют, тем меньше возможности радиус боевых действий авиации против Ирана. У них тактическая авиация. Самолетам нужно не просто полететь, а вернуться на авианосец. А они фактически ушли дальше в силу того, что если на палубу одна-две ракеты упадут, тогда смысла этого авианосца нет. Просто самолеты не взлетят», — объяснил военный эксперт.
По словам собеседника издания, Ормузский и Персидский проливы являются достаточно закрытыми пространствами, ограничивающими возможности ВМФ США.
«Возможности авианосных групп, которые оперируют в океанах, может быть, в открытом море, ограничены в Ормузском и Персидском проливах по времени, по трате авиационного керосина для самолета, по боезапасу. Сопровождающие эсминцы ограничены по расходу боеприпасов, тех же Tomahawk. Кажется, что 96 ракет это много, а на самом деле можно потратить за неделю. А потом где перезаряжаться? Потому что по базам вносили удары, повредили пять заправщиков. Все это негативно сказывается на позиции США», — добавил Дандыкин.
Ранее экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов в беседе с aif.ru назвал «ударом ниже пояса для США» атаку Ивана на американский авианосец «Авраам Линкольн».