Лепс заявил о желании снова стать отцом

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Народный артист России Григорий Лепс рассказал РИА Новости, что снова мечтает стать отцом и мечтает о сыне и дочери.

«Рассматриваю еще детей. Обязательно родим еще парочку — девочку и мальчика. С кем — пока не знаю. Бог даст, пошлет кого-нибудь», — сказал он.

Ранее 20-летняя возлюбленная исполнителя Аврора Киба сообщила о расставании с Лепсом. Киба отметила, что период их с Лепсом отношений был наполнен множеством добрых и теплых моментов, поэтому они расстаются на «ноте благодарности и взаимоуважения». Лепс и Киба были вместе с 2024 года. Пара планировала пожениться.