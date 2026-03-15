Лепс заявил о желании снова стать отцом

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Народный артист России Григорий Лепс рассказал РИА Новости, что снова мечтает стать отцом и мечтает о сыне и дочери.
«Рассматриваю еще детей. Обязательно родим еще парочку — девочку и мальчика. С кем — пока не знаю. Бог даст, пошлет кого-нибудь», — сказал он.
Ранее 20-летняя возлюбленная исполнителя Аврора Киба сообщила о расставании с Лепсом. Киба отметила, что период их с Лепсом отношений был наполнен множеством добрых и теплых моментов, поэтому они расстаются на «ноте благодарности и взаимоуважения». Лепс и Киба были вместе с 2024 года. Пара планировала пожениться.