На Кубани из-за падения обломков БПЛА начался пожар на территории нефтебазы

В пригороде Тихорецка Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА начался пожар на территории нефтебазы.
Об этом сообщили в региональном оперштабе.
На месте пожара работают специалисты оперативных и специальных служб.
В оперштабе также заявили, что в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии.
Пострадавших нет.
Ранее стало известно, что в Советском районе Волгограда беспилотник попал в многоквартирный жилой дом.
Кроме того, Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских войск.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше