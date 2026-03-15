Вашингтон
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ynet: Нетаньяху попросил у Зеленского помощи против иранских дронов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой помочь в борьбе с иранскими беспилотниками. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet.

Источник: Life.ru

По данным издания, интерес Израиля связан с опытом Украины по перехвату ударных БПЛА. В публикации отмечается, что Тель-Авив рассчитывает наладить сотрудничество с Киевом в вопросах противодействия беспилотникам.

Как утверждают журналисты, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что соответствующий запрос действительно обсуждался. При этом прямого разговора между Нетаньяху и Зеленским пока не было.

Сам Зеленский недавно утверждал, что направил «соответствующих специалистов» в страны Ближнего Востока — в Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты. Однако президент США Дональд Трамп впоследствии опроверг это заявление.

Ранее Life.ru писал, что между Вашингтоном и Киевом уже возникла словесная перепалка на эту тему. Дональд Трамп заявил, что США способны самостоятельно противостоять иранским беспилотникам и не нуждаются в поддержке со стороны Украины. По словам американского лидера, Вашингтону «последний человек, от которого нужна помощь, — это Зеленский».

