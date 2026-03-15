У стран Персидского залива кончаются ракеты ПВО для отражения атак Иран

Втянутые в конфликт Ирана, Израиля и США страны Персидского залива рискуют остаться без ракет для ПВО. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, запас может закончится через две недели интенсивных атак.

Источник: Аргументы и факты

Страны Персидского залива, которые оказались втянуты в военный конфликт Ирана, Израиля и США, могут через две недели остаться без ПВО. Как отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, имеющийся у них запас ракет иссякнет.

«В странах Персидского залива есть системы ПВО, которые американцы продали им за большие деньги, но они, наверное, израсходовали практически большую часть ракет. Они сбивают ракеты и дроны, которые запускает Иран, но опять же пользу США сбивают. Если бы не было на их территории американских баз, по ним бы не били. По факту, страны Персидского залива защищают базы, которые сами должны были их защищать. Причем используют для этого купленное за миллиарды долларов у США вооружение, истребители, Patriot. Но если конфликт продлится еще пару недель, то все это надо будет перезаряжаться. Где брать? Если годовое производство, например, ракет Patriot уже меньше, чем было потрачено. И Бахрейн, и Эмираты, и Саудовская Аравия сбивают иранские ракеты, пополнить запас которых в нынешних условиях будет затруднительно», — объяснил он.

Ранее в соцсетях появились кадры последствий удара иранских дронов по порту Фуджейра на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов. Также КСИР выступил с заявлением, что Иран атаковал отделения американского Citibank в Дубае и Манаме.

