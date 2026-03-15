На Кубе участники протестов из-за энергокризиса разгромили офис компартии

На Кубе участники протестов, вызванных энергитическим кризисом, разгромили штаб-квартиру коммунистической партии в городе Морон.
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что участники протестов подожгли мебель из приёмной, а также забросала здание камнями.
Задержаны пять человек.
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что на протяжении более трёх месяцев на остров не заходило ни одно судно с топливом.
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».Читать дальше