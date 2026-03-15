Пентагон продлил срок службы авианосца USS Nimitz на десять месяцев

«Компании Huntington Ingalls, Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния, предоставлено право на использование опциона стоимостью $95,7 млн… для подготовки и обеспечения выполнения работ по выводу из эксплуатации и выгрузке ядерного топлива авианосца USS Nimitz CVN-68», — говорится в документах Пентагона, которые приводит РИА Новости.
Отмечается, что ВМС США выведут из эксплуатации 50-летний авианосец в марте 2027 года.
Ранее на авианосце ВМС США Gerald R. Ford произошёл пожар, пострадали два человека.
