Офицер Дандыкин: США теряет стратегическое преимущество перед Ираном

Стратегическое преимущество в конфликте с Ираном пока на стороне США, но Ирану есть, чем ответить. Об этом заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя ход боевых действий на Ближнем Востоке.
«Трамп так вообще уже победил. Он уже об этом говорил и не раз. А по факту уже две недели, как все это продолжается. С одной стороны, Иран потерпел определенное поражение, есть стратегическое преимущество США, да еще плюс Израиль. А с другой стороны, “железный купол” пропускает даже уже не такие совершенные ракеты “Хезболлы” из Ливана. И все это, чем дольше затягивается, тем больше ощущение, это может занять достаточно долгое время, с учетом того, что иранцы к этому конфликту готовились. Они ушли под землю. США и Израиль хотели вроде бы как позицию поднять после убийства лидера и ранения его сына, но все это привело к обратному эффекту», — сказал он.
По словам Дандыкина, вопреки громким заявлениям противника, у Ирана есть серьезное вооружение.
«У них есть ракеты, причем достаточно серьезные, тяжелые, с боеголовками до двух тонн и летящие до двух тысяч километров точно. Те же дроны разного назначения, которые в десятки раз дешевле Patriot и Tomahawk. Они же показывали арсенал. У них в горах есть и безэкипажные катера, и многое другое.. И все это работало, они же готовились. У них еще есть гиперзвук, которого нет в Америке. И самое главное, что Иран не останавливается. Вот этот момент, видимо, американцы не учитывали. Пока преимущество у США есть, но по факту Ирану есть, чем ответить», — объяснил он.