В Совфеде объяснили, кто может получить бесплатную путёвку в санаторий

В 2026 году бесплатное санаторно-курортное лечение в России по федеральной линии доступно гражданам из установленного перечня льготников, пояснил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.
«Прежде всего это инвалиды, дети-инвалиды, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших ветеранов, а также граждане, пострадавшие от радиационных катастроф. Эта мера поддержки остаётся востребованной: по данным правительственных структур, право на набор социальных услуг в 2025 году имели около 15 млн человек, 5,3 млн получали его в натуральной форме, а право на санаторную путёвку сохранили 3,8 млн граждан», — добавил сенатор.
Тем, кто рассчитывает на отдых и лечение летом, лучше не тянуть с оформлением документов, подчеркнул собеседник RT.
«Путёвки предоставляются в порядке очереди, поэтому заранее нужно получить у врача справку по форме 070/у, подать заявление и передать документы через Социальный фонд, МФЦ, почту или “Госуслуги”. После регистрации заявления гражданина ставят в электронную очередь, а саму путёвку выдают не позднее чем за 18 дней до заезда, для детей-инвалидов и ряда тяжёлых случаев — за 21 день», — заключил парламентарий.
