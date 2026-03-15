Фицо призвал наделить ЕС мандатом для переговоров с РФ по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за то, чтобы Европейский союз получил мандат на проведение переговоров с Россией с целью урегулирования конфликта на Украине.
Фицо отметил, что в европейских странах всё чаще звучат призывы к поиску дипломатического решения. В частности, он сослался на позицию премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, который, по его словам, признал неэффективность попыток экономически ослабить Россию через поддержку военных действий на Украине.
Словацкий премьер подчеркнул, что переговоры остаются единственным реалистичным путём к завершению конфликта. Он добавил, что поддержал бы инициативу о наделении ЕС полномочиями для мирных переговоров, если бы такой вопрос был вынесен на обсуждение в объединении.
Ранее Фицо заявил, что Еврокомиссия оказывает недостаточное давление на Зеленского в вопросе возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба».