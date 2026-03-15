В Казахстане 0,14% избирателей смогут проголосовать не по месту регистрации

АСТАНА, 15 марта. /ТАСС/. Более 17,5 тыс. граждан Казахстана получили открепительные удостоверения для голосования не по месту регистрации на референдуме по новой конституции страны, это 0,14% от общего числа избирателей. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман.
«В списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, включены 12 461 796 человек, из них 17 514 получили открепительные удостоверения на право голосования за пределами своих населенных пунктов», — сказал он на брифинге.
Ерман отметил, что всего голосование проводится на 10 388 участках.
В Казахстане 15 марта проходит референдум по новой конституции республики. Голосование на большинстве участков началось в 7:00 по местному времени (5:00 мск) и продлится до 20:00 (18:00 мск). Голосование осуществляется только при личном присутствии, онлайн-голосования не предусмотрено.
Как передает корреспондент ТАСС, рано утром на участке в центре Астаны уже проголосовал спикер Мажилиса (нижней палаты) Ерлан Кошанов. По данным пресс-службы правительства и профильных ведомств, также сразу после открытия участков в столице проголосовали премьер-министр Олжас Бектенов, министр энергетики Ерлан Аккенженов, аким (глава) Астаны Женис Касымбек и другие члены кабмина.