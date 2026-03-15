Российские войска с помощью дронов уничтожили танк ВСУ Leopard под Константиновкой в ДНР.
Об этом сообщил РИА Новости номер расчёта БПЛА 58-го отдельного батальона спецназа «Южной» группировки с позывным Грешник.
По его словам, Leopard был хорошо замаскирован. После его обнаружения поступила задача уничтожить танк, по нему начали наносить удары соседние подразделения.
По словам бойца, при подлёте он увидел, что танк был уже повреждён российскими дронами-камикадзе, а также пристреливалась артиллерия.
«Наш дрон был решающий. Мы “подняли ему БК” (взорвали боекомплект. — RT). Эмоции были, что цель поражена, цель уничтожена — радость», — поделился военнослужащий.
Ранее военнослужащий группировки войск «Север» с позывным Фанат рассказал, что российские военные с помощью БПЛА уничтожили противодронное подразделение ВСУ в Сумской области.