На Кубе протестующие атаковали здание комитета компартии

Протестующие в кубинском Мороне атаковали здание комитета компартии.

МЕХИКО, 15 мар — РИА Новости. Протестующие в городе Морон на севере кубинской провинции Сьего-де-Авила забросали камнями здание муниципального комитета Коммунистической партии Кубы и устроили пожар, задержаны пять человек, сообщило МВД республики.

«То, что вначале проходило мирно и сопровождалось обменом мнениями с местными властями, затем переросло в акты вандализма против здания муниципального комитета партии», — говорится в сообщении на странице министерства в Facebook* (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

По данным ведомства, около полуночи (06:00 мск) группа людей, в основном жители района Эль-Вакерито, прошла по улицам города с требованиями, связанными прежде всего с перебоями в электроснабжении и доступом к продуктам питания. У здания компартии протест принял насильственные формы.

«Небольшая группа людей забросала камнями вход в здание и устроила пожар на улице, используя мебель из приёмной», — уточнили в МВД.

Помимо этого инцидента повреждения получили и другие объекты, включая аптеку и торговую точку сети Tiendas Caribe.

«На момент публикации этого сообщения задержаны пять человек. Ещё один человек, который в состоянии опьянения упал, получает помощь в генеральной больнице Роберто Родригеса», — сообщили в министерстве.

Расследование инцидента ведут специализированные подразделения МВД.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше