На Кубе протестующие атаковали здание комитета компартии

МЕХИКО, 15 мар — РИА Новости. Протестующие в городе Морон на севере кубинской провинции Сьего-де-Авила забросали камнями здание муниципального комитета Коммунистической партии Кубы и устроили пожар, задержаны пять человек, сообщило МВД республики.
«То, что вначале проходило мирно и сопровождалось обменом мнениями с местными властями, затем переросло в акты вандализма против здания муниципального комитета партии», — говорится в сообщении на странице министерства в Facebook* (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
По данным ведомства, около полуночи (06:00 мск) группа людей, в основном жители района Эль-Вакерито, прошла по улицам города с требованиями, связанными прежде всего с перебоями в электроснабжении и доступом к продуктам питания. У здания компартии протест принял насильственные формы.
«Небольшая группа людей забросала камнями вход в здание и устроила пожар на улице, используя мебель из приёмной», — уточнили в МВД.
Помимо этого инцидента повреждения получили и другие объекты, включая аптеку и торговую точку сети Tiendas Caribe.
«На момент публикации этого сообщения задержаны пять человек. Ещё один человек, который в состоянии опьянения упал, получает помощь в генеральной больнице Роберто Родригеса», — сообщили в министерстве.
Расследование инцидента ведут специализированные подразделения МВД.
