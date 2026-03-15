Саудовская Аравия заявила об уничтожении семи беспилотников

Al Jazeera: Саудовская Аравия перехватила 7 БПЛА а Эр-Рияде и на востоке страны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Министерство обороны Саудовский Аравии заявило о перехвате и уничтожении семи беспилотников в столице Эр-Рияде и в восточных регионах страны, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление ведомства.

«Министерство обороны Саудовский Аравии заявляет, что оно перехватило и уничтожило семь беспилотников в Эр-Рияде и на востоке страны», — говорится в публикации телеканала.

Ранее РИА Новости, изучив данные министерства обороны королевства, посчитало, что средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии уничтожили с вечера пятницы 20 беспилотников и одну баллистическую ракету.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

