МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ занижает реальные потери подразделения в Харьковской области, оформляя погибших военнослужащих как пропавших без вести в другом регионе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«В ходе допросов пленных солдат 159 омбр ВСУ получены сведения, что командование украинского подразделения признает пропавшими без вести в Донбассе солдат бригады, которые были уничтожены “северянами” (бойцами группировки ВС России “Север”. — Прим. ред.) в Харьковской области», — рассказал собеседник агентства.
Как уточнил источник, подобная практика может использоваться для сокрытия реальных потерь подразделения в зоне его ответственности.
«Предполагается, что таким образом “офицеры” 159 омбр пытаются скрыть реальные потери подразделения в зоне своей ответственности», — добавили в силовых структурах.
В Харьковской области действуют группировки войск «Запад» и «Север». Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в ДНР, а последняя — в Сумской области. За минувшие сутки украинские войска потеряли в зоне их ответственности до 415 солдат, БПМ, два бронетранспортера М113, семь боевые бронированные машин, 30 автомобилей, пять артиллерийских орудий, пусковую установку РСЗО MLRS, две станции контрбатарейной борьбы, а также несколько складов.