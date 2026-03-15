В Харьковской области действуют группировки войск «Запад» и «Север». Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в ДНР, а последняя — в Сумской области. За минувшие сутки украинские войска потеряли в зоне их ответственности до 415 солдат, БПМ, два бронетранспортера М113, семь боевые бронированные машин, 30 автомобилей, пять артиллерийских орудий, пусковую установку РСЗО MLRS, две станции контрбатарейной борьбы, а также несколько складов.