Родные пропавших боевиков ВСУ жалуются на отсутствие информации о них

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Родные и близкие пропавших без вести военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ жалуются в социальных сетях на отсутствие информации о судьбе своих родственников, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Родные и близкие пропавших без вести военнослужащих 71-й оаэмбр ВСУ жалуются в социальных сетях, что командование бригады засекретило списки пленных и погибших военнослужащих», — сообщили собеседники агентства.
Они добавили, что родственники не могут получить официальных разъяснений о судьбе своих близких.
«Женщины пишут, что 71-я бригада единственная в украинской армии не проводит никакой работы с родственниками своих солдат», — уточнил собеседник агентства.