ТАСС: ВСУ занижают потери под Харьковом, выдавая их за пропавших в Донбассе

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Командование 159-й отдельной мехбригады ВСУ пытается занижать свои потери в Харьковской области, оформляя погибших в этом регионе как пропавших без вести в Донбассе. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В ходе допросов пленных солдат 159-й отдельной мехбригады ВСУ получены сведения, что командование украинского подразделения признает пропавшими без вести в Донбассе солдат бригады, которые были уничтожены “северянами” в Харьковской области», — сказал собеседник агентства.
Вероятнее всего, предположили в силовых структурах, таким образом офицеры 159-й бригады «пытаются скрыть реальные потери подразделения в зоне своей ответственности».
В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» за неделю превысили 1 665 военнослужащих.