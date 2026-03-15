ТАСС: ВСУ занижают потери под Харьковом, выдавая их за пропавших в Донбассе

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Командование 159-й отдельной мехбригады ВСУ пытается занижать свои потери в Харьковской области, оформляя погибших в этом регионе как пропавших без вести в Донбассе. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.