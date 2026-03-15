ПВО ночью уничтожила два БПЛА над Тульской областью

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. ПВО уничтожила два беспилотника ночью над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Сегодня ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили два украинских беспилотника. Пострадавших нет», — написал он в мессенджере Мах.
По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
