Суд оставил в силе штраф Центробанку России за незаконное хранение оружия

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Суд в Москве оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Центрального банка России на штраф за незаконное хранение оружия, принадлежащего Сбербанку и частному охранному предприятию, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
Ранее ЦБ оштрафовали по статье 20.10 КоАП РФ (незаконное изготовление, хранение или продажа оружия). Согласно документам, во время плановых проверок выяснилось, что в ноябре 2023 года в комнате хранения оружия Центрального Банка РФ нашли два пистолета Макарова, которые принадлежали Сбербанку, а в апреле 2024 — две единицы служебного оружия, принадлежавшие частному охранному предприятию.
Центральный банк пытался оспорить решение суда и подал апелляцию, однако вышестоящая инстанция не стала отменять решение.
«Постановление… по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.10 КоАП РФ, в отношении Центрального банка РФ оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказано в решении.
Сумма штрафа не сообщается, однако согласно административному кодексу, штраф по статье о незаконном хранении оружия составляет от 300 до 500 тысяч рублей.