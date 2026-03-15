Суд оставил в силе штраф Центробанку России за незаконное хранение оружия

Ранее ЦБ оштрафовали по статье 20.10 КоАП РФ (незаконное изготовление, хранение или продажа оружия). Согласно документам, во время плановых проверок выяснилось, что в ноябре 2023 года в комнате хранения оружия Центрального Банка РФ нашли два пистолета Макарова, которые принадлежали Сбербанку, а в апреле 2024 — две единицы служебного оружия, принадлежавшие частному охранному предприятию.