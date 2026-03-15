Суд оставил в силе штраф Центробанку России за незаконное хранение оружия

РИА Новости: суд оставил в силе штраф Центробанку за незаконное хранение оружия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Суд в Москве оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Центрального банка России на штраф за незаконное хранение оружия, принадлежащего Сбербанку и частному охранному предприятию, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.

Ранее ЦБ оштрафовали по статье 20.10 КоАП РФ (незаконное изготовление, хранение или продажа оружия). Согласно документам, во время плановых проверок выяснилось, что в ноябре 2023 года в комнате хранения оружия Центрального Банка РФ нашли два пистолета Макарова, которые принадлежали Сбербанку, а в апреле 2024 — две единицы служебного оружия, принадлежавшие частному охранному предприятию.

Центральный банк пытался оспорить решение суда и подал апелляцию, однако вышестоящая инстанция не стала отменять решение.

«Постановление… по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.10 КоАП РФ, в отношении Центрального банка РФ оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказано в решении.

Сумма штрафа не сообщается, однако согласно административному кодексу, штраф по статье о незаконном хранении оружия составляет от 300 до 500 тысяч рублей.