Последний участок референдума по конституции Казахстана закроется в США 16 марта

АСТАНА, 15 марта. /ТАСС/. Более 14 тыс. граждан Казахстана смогут проголосовать по новой конституции республики за рубежом, последний участок для голосования за пределами страны откроется в 17:00 мск 15 марта и закроется в 06:00 мск 16 марта, он расположен в Сан-Франциско, США. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел Арман Исетов.
«Общее количество голосующих граждан Республики Казахстан за рубежом составило 14 380 человек. Последним откроется и закроется участок референдума при генеральном консульстве Республики Казахстан в городе Сан-Франциско, США. В частности, он откроется сегодня в 19:00 часов (17:00 мск) и закроется завтра 16 марта в 08:00 часов по времени Астаны (06:00 мск)», — сказал замглавы МИД.
Он добавил, что первые участки открылись в 03:00 (01:00 мск) в Токио и Сеуле. Всего за рубежом будет работать 71 участок, в том числе в России. Исетов напомнил, что участки решили не открывать в 10 странах — в Иране, Израиле, Иордании, Катаре, ОАЭ, Омане, Ливане, Кувейте, на Украине и в Эфиопии.
В настоящее время, по словам Исетова, за границей уже проголосовали 198 казахстанцев. По информации МИД, среди них — президент Национального олимпийского комитета, известный боксер-профессионал, серебрянный призер Олимпиады 2004 года Геннадий Головкин, он голосовал в Бангкоке. В Казахстане большинство участков открылись в 7:00 (05:00 мск), планируется, что они будут работать до 20:00 (18:00 мск).