Минфин России: лимит по социальным налоговым вычетам составит 150 тысяч рублей

Общий лимит по социальным налоговым вычетам по НДФЛ, если деньги были потрачены на лечение, спорт и обучение, составляет в России 150 тыс. рублей.
Об этом сообщили РИА Новости в Минфине России.
«Общий лимит по социальным налоговым вычетам по НДФЛ, если произведены расходы на лечение, спорт и обучение, в 2026 году составляет 150 тыс. рублей», — рассказали в министерстве.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил письмо главе Минфина России Антону Силуанову с предложением внедрить механизм автоматического начисления налоговых вычетов по ключевым и самым востребованным категориям.
Преподаватель юридических дисциплин Антон Палюлин предупредил, что россияне теряют тысячи рублей из-за ошибок в документах на налоговые вычеты или незнания правил их оформления.