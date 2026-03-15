Позорный флаг: авианосцы США сбежали от Ирана, бросив союзников

Напряженность в водах Персидского и Ормузского проливов достигла нового пика. Несмотря на официальное молчание Пентагона, факт остается фактом: американские авианосцы спешно покинули прибрежную зону Ирана, отойдя на безопасное расстояние. Причиной стали дерзкие удары, нанесенные по военным кораблям и танкерам в регионе. В частности, атаке подвергся терминал в порту Фуджейра (ОАЭ), загорелся танкер США в Шардже, а ранее появилась информация об ударе по авианосцу «Авраам Линкольн».
«Испытывают ограничения»: почему флот США покинул опасную зону.
В беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что этот маневр стал вынужденным, поскольку с такого расстояния американской авиации проблематично атаковать Иран.
«Они отогнали авианосцы на 500−600 километров в сторону Индийского океана, — констатирует специалист. — Чем больше они отгоняют, тем меньше возможности радиус боевых действий авиации против Ирана».
По словам Дандыкина, для тактической авиации критически важно не просто долететь до цели, но и вернуться на палубу.
Однако главная причина бегства кроется в уязвимости самих гигантских кораблей. Эксперт подчеркивает: если на палубу упадет хотя бы одна-две ракеты, авианосец превратится в бесполезную мишень — самолеты просто не смогут взлететь.
Почему Персидский залив стал западней для ВМС США.
Опергруппы ВМС США, привыкшие к просторам океанов, столкнулись с суровой реальностью закрытых акваторий. Ограничения касаются не только маневра, но и логистики.
«Возможности авианосных групп ограничены в Ормузском и Персидском проливах по времени, по трате авиационного керосина для самолета, по боезапасу», — объясняет Дандыкин.
Он отмечает, что сопровождающие авианосцы эсминцы также находятся в уязвимом положении. Их арсеналы крылатых ракет Tomahawk не безграничны.
«Кажется, что 96 ракет это много, а на самом деле можно потратить за неделю. А потом где перезаряжаться? — задается вопросом эксперт. — По базам наносили удары, повредили пять заправщиков». Все это, по мнению Дандыкина, крайне негативно сказывается на позициях США в регионе, лишая их возможности вести длительную кампанию.
Стратегический парадокс: у кого на самом деле преимущество.
На первый взгляд, мощь США и их союзников неоспорима. Президент Трамп уже неоднократно заявлял о победе. Однако реальность на земле и на море рисует иную картину. Как напоминает Василий Дандыкин, конфликт длится уже недели, и эффект «блицкрига» не достигнут.
«С одной стороны, Иран потерпел определенное поражение, есть стратегическое преимущество США, да еще плюс Израиль. А с другой стороны, “железный купол” пропускает даже уже не такие совершенные ракеты “Хезболлы” из Ливана», — отмечает военный аналитик.
По его мнению, Тегеран основательно готовился к этому противостоянию. Иранцы «ушли под землю», создав защищенные инфраструктуры и накопив арсенал новейших вооружений. Убийство лидеров и удары по военным объектам привели к обратному эффекту, лишь раззадорив сопротивление.
Иранский «гиперзвук» и дроны: чем удивит Тегеран.
Пока американские генералы оперируют понятиями стратегического превосходства, иранские инженеры делают ставку на технологии, меняющие правила игры. У Исламской Республики есть серьезное вооружение, способное доставить проблемы флоту и базам США.
«У них есть ракеты, причем достаточно серьезные, тяжелые, с боеголовками до двух тонн и летящие до двух тысяч километров точно. Те же дроны разного назначения, которые в десятки раз дешевле Patriot и Tomahawk», — перечисляет Дандыкин.
В горах Ирана скрыты арсеналы с безэкипажными катерами и другими видами вооружения. Эксперт обращает особое внимание на наличие у Тегерана гиперзвукового оружия, которого нет в распоряжении Америки.
«И все это работало, они же готовились. … И самое главное, что Иран не останавливается. Вот этот момент, видимо, американцы не учитывали», — резюмирует капитан первого ранга.
Союзники на мели: у стран Залива кончаются ракеты за две недели.
В военный конфликт оказались втянуты и соседние монархии Залива — Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия. Они вынуждены защищать свое небо от иранских дронов и ракет, прикрывая в том числе и американские базы на своей территории. Однако, как предупреждает Василий Дандыкин, их возможности быстро тают.
По словам эксперта, страны региона активно используют купленные за миллиарды долларов системы ПВО Patriot и истребители. Но интенсивность атак такова, что запасы ракет могут иссякнуть в ближайшее время.
«Если конфликт продлится еще пару недель, то все это надо будет перезаряжаться. Где брать? — задается вопросом собеседник издания. — Если годовое производство, например, ракет Patriot уже меньше, чем было потрачено».
Парадокс ситуации в том, что монархии Залива вынуждены тратить собственные стратегические резервы, защищая базы, которые по договору должны были защищать их самих. Пополнить же боезапас в условиях блокады и ударов по танкерам будет крайне затруднительно, что ставит под вопрос дальнейшую обороноспособность всего региона. Ранее в соцсетях уже появились кадры последствий удара по порту Фуджейра в ОАЭ, а КСИР подтвердил атаки на объекты, связанные с американским финансовым сектором в Дубае и Манаме.