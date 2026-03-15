Саранск подвергся атаке украинских БПЛА

Украинские БПЛА атаковали Саранск, пострадавших нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Саранск был атакован БПЛА в ночь на воскресенье, пострадавших нет, для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства, сообщил официальный канал Мордовии.

«Уважаемые жители, сегодня ночью Саранск был атакован вражеским БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства. На территории работают оперативные и экстренные службы», — говорится в Telegram-канале.

