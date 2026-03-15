Саранск подвергся атаке БПЛА, пострадавших нет

Саранск подвергся атаке украинских беспилотников, пострадавших нет. Об этом сообщили в правительстве Мордовии.
«Сегодня ночью Саранск был атакован вражеским БПЛА», — говорится в сообщении.
Предварительно, пострадавших нет. Для ликвидации последствий атаки задействованы все необходимые силы и средства.
Ранее стало известно, что в пригороде Тихорецка Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА начался пожар на территории нефтебазы.
Кроме того, в Советском районе Волгограда беспилотник попал в многоквартирный жилой дом.
