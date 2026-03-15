На Украине насильно мобилизуют трудоголиков и бездомных, рассказал пленный

«Да нас за людей не считают, тех, которые ниже, у которых нет денег, тех, которые трудоголики, вот их всех гребут. Даже бомжей забирают, инвалидов. В военкомате встретился человек, когда я проходил, (оформление по мобилизации — ред.) у него полноги, на 50% металл. Он полгода учился заново ходить. У него все бумаги на руках и все равно годен», — рассказал военнопленный.