Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине насильно мобилизуют трудоголиков и бездомных, рассказал пленный

РИА Новости: ТЦК принудительно мобилизует рабочих, инвалидов и бездомных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов, бездомных и людей, у которых нет денег откупиться от военкоматов, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Артур Козарян, взятый в плен бойцами третьей общевойсковой армии группировки войск «Юг» на славянском направлении.

«Да нас за людей не считают, тех, которые ниже, у которых нет денег, тех, которые трудоголики, вот их всех гребут. Даже бомжей забирают, инвалидов. В военкомате встретился человек, когда я проходил, (оформление по мобилизации — ред.) у него полноги, на 50% металл. Он полгода учился заново ходить. У него все бумаги на руках и все равно годен», — рассказал военнопленный.

По словам Козаряна, даже мужчину, которого привезли в военкомат с пробитой головой, у которого все было в крови, признали годным к отправке на фронт после нескольких осмотров врачами.

«Другого привезли, у него голова проломленная, и даже у него кровь еще была. Поводили по кабинетам и признали годным. Там нет больных, все здоровы», — уточнил Козарян.

Собеседник агентства отметил, что спокойно себя чувствуют только те люди, у которых есть достаточная сумма, чтобы откупиться от мобилизации.