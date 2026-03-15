На Украине насильно мобилизуют трудоголиков и бездомных, рассказал пленный

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов, бездомных и людей, у которых нет денег откупиться от военкоматов, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Артур Козарян, взятый в плен бойцами третьей общевойсковой армии группировки войск «Юг» на славянском направлении.
«Да нас за людей не считают, тех, которые ниже, у которых нет денег, тех, которые трудоголики, вот их всех гребут. Даже бомжей забирают, инвалидов. В военкомате встретился человек, когда я проходил, (оформление по мобилизации — ред.) у него полноги, на 50% металл. Он полгода учился заново ходить. У него все бумаги на руках и все равно годен», — рассказал военнопленный.
По словам Козаряна, даже мужчину, которого привезли в военкомат с пробитой головой, у которого все было в крови, признали годным к отправке на фронт после нескольких осмотров врачами.
«Другого привезли, у него голова проломленная, и даже у него кровь еще была. Поводили по кабинетам и признали годным. Там нет больных, все здоровы», — уточнил Козарян.
Собеседник агентства отметил, что спокойно себя чувствуют только те люди, у которых есть достаточная сумма, чтобы откупиться от мобилизации.