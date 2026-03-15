Дмитриев прокомментировал слова Зеленского о сыне Трампа

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поставил под сомнение слова Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп видит в нем сына.
Так Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети X бывшего высокопоставленного советника Трампа Стива Кортеса. В сообщении Кортеса прикреплен фрагмент интервью Зеленского французскому радиоканалу France Inter. В нем Зеленский подчеркнул, что у них с Трампом есть разница в возрасте, и, возможно, поэтому лидер США видит их отношения как отношения «отца и сына». Кортес в своей публикации назвал Зеленского «мегаломаньяком» и призвал завершить украинский конфликт.
«Зеленский сказал, что Трамп видит в нем сына. Многие сомневаются в этом», — говорится в публикации в соцсети X Дмитриева.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен нежеланием Владимира Зеленского заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским «гораздо сложнее заключить сделку», чем с президентом РФ Владимиром Путиным.