Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поставил под сомнение слова Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп якобы относится к нему как к своему сыну.
«Многие в этом сомневаются», — написал он в соцсети X.
Ранее Зеленский сказал, что его отношения с американским лидером напоминают взаимодействие между отцом и сыном, но он, вероятно, «не самый любимый сын».
Глава киевского режима также пожаловался на давление со стороны США для урегулирования конфликта.