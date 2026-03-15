Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп относится к нему как к сыну. Свою реакцию он опубликовал в соцсетях.
Поводом стала публикация экс-советника американского лидера Стива Кортеса, который прямо заявил, что Зеленский не является ни сыном Трампа, ни проблемой Соединенных Штатов. Дмитриев в ответ заметил, что в словах украинского лидера многие сомневаются.
«Зеленский сказал, что Трамп относится к нему как к сыну. Многие в этом сомневаются», — написал он в ответ.
Ранее глава Белого дома Дональда Трампа признал, что вести переговоры по Украине с Владимиром Путиным значительно проще, чем с Зеленским. В интервью NBC News он также добавил, что его удивляет, почему Зеленский не хочет идти на сделку по Украине.
Российская сторона неоднократно подтверждала готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Однако, как отмечали в Москве, киевские власти систематически игнорируют поступающие предложения.