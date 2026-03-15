Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: атака БПЛА отражена в шести городах и девяти районах Ростовской области

Атака украинских беспилотников отражена в шести городах и девяти районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Воздушной атаке подвергались шесть городов: Миллерово, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, Ростов-на-Дону (западная окраина), а также девять районов — Тарасовский, Чертковский, Боковский, Кашарский, Мясниковский, Неклиновский, Тацинский, Милютинский, Белокалитвинский», — написал он в Telegram-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Беспилотная опасность на территории региона сохраняется.

Ранее стало известно, что Саранск подвергся атаке украинских беспилотников.

Кроме того, в Советском районе Волгограда дрон попал в многоквартирный жилой дом.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше