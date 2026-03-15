Слюсарь: атака БПЛА отражена в шести городах и девяти районах Ростовской области

Атака украинских беспилотников отражена в шести городах и девяти районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Воздушной атаке подвергались шесть городов: Миллерово, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, Ростов-на-Дону (западная окраина), а также девять районов — Тарасовский, Чертковский, Боковский, Кашарский, Мясниковский, Неклиновский, Тацинский, Милютинский, Белокалитвинский», — написал он в Telegram-канале.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Беспилотная опасность на территории региона сохраняется.
Ранее стало известно, что Саранск подвергся атаке украинских беспилотников.
Кроме того, в Советском районе Волгограда дрон попал в многоквартирный жилой дом.