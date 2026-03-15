Командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ занижает реальные потери подразделения в Харьковской области.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
По словам собеседника агентства, командование ВСУ оформляет погибших боевиков как пропавших без вести в другом регионе.
«Предполагается, что таким образом “офицеры” 159 омбр пытаются скрыть реальные потери подразделения в зоне своей ответственности», — рассказали в силовых структурах.
Ранее стало известно, что подразделение 23-го инженерно‑позиционного полка ВСУ несёт существенные потери из-за перевода инженеров в штурмовики в Харьковской области.