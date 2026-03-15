Израиль столкнулся с острым дефицитом средств перехвата ракет

Ранее Иран нанёс удар по Израилю, который генерал Маджид Мусави, командующий ВКС КСИР, назвал беспрецедентным по масштабу. В ходе этой атаки были применены сверхтяжёлые баллистические ракеты. По словам генерала, по заранее определённым целям на израильской территории было выпущено три десятка сверхтяжёлых баллистических ракет, масса каждой из которых варьируется от одной до двух тонн.