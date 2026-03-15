Украинские военные из бригады, находящейся в Краснопольском районе Сумской области, заявили, что командование не выплачивает им денежное довольствие. Об этом сообщает Telegram-канал российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
«Допросы пленных украинских солдат показали, что командование 119-й отдельной бригады территориальной обороны не выплачивает денежное довольствие переведенным и прикомандированным бойцам, находящимся на позициях в Краснопольском районе. Большинство пленных не получили вообще никаких выплат за 2−3 месяца беспрерывного выполнения задач на опорных пунктах», — говорится в публикации.
Отмечается, что военнослужащие группировки войск «Север» продолжают успешные наступательные действия в Краснопольском районе и «деморализованные солдаты» ВСУ постепенно отступают из села Рясного, укрываясь в полуразрушенном Свято-Дмитриевском монастыре, расположенном в населенном пункте.
Ранее «Северный Ветер» информировал, что более 40 бойцов 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ дезертировали с позиций в лесополосах возле села Грабовского Сумской области в результате наступательных действий российских войск.