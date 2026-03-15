Глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что русофобы из Европейского союза сформировали мир, в котором очевидные истины воспринимаются как нечто неожиданное.
Соответствующее заявление Дмитриев опубликовал на своей странице в социальной сети X*.
К публикации Дмитриев прикрепил скриншот статьи издания Euractiv с фрагментом интервью премьер-министра Бельгии Барта де Вевера газете Echo. В этом интервью бельгийский политик призывает Европейский союз вести переговоры с Россией по поводу конфликта на Украине.
Ранее Дмитриев заявил, что ЕС теряет значимость, выступая за ужесточение санкций против РФ.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.