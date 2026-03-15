В Казахстане началось голосование на референдуме по новой конституции

«15 марта в Казахстане проходит референдум по новой конституции. По состоянию на 7:00 (5:00 мск) открыто 10 388 избирательных участков. На 92 участках голосование началось в 6:00 (4:00 мск). В списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, включены 12 461 796 человек», — говорится в публикации.
Уточняется, что избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени (18:00 мск). Право голоса в Казахстане имеют граждане старше 18 лет, включенные в списки избирателей.
Окончательный текст новой конституции Казахстана был опубликован 12 февраля для ознакомления граждан в газете «Егемен Казакстан». Отмечалось, что, если новый основной закон будет принят, он вступит в силу 1 июля 2026 года. Кроме того, срок для президента останется прежним (семь лет). Также 9 февраля стало известно, что в проекте новой конституции изменится формулировка об использовании русского языка в госорганизациях и органах местного самоуправления.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 марта опроверг информацию о том, что статус русского языка в проекте новой конституции Казахстана будет понижен. Он также призвал не устраивать истерики по поводу якобы приниженного статуса казахского языка, подчеркнув, что молодежи вполне по силам владеть тремя-четырьмя языками.