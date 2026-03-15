В Казахстане началось голосование на референдуме по новой конституции

Окончательный текст новой конституции Казахстана был опубликован 12 февраля для ознакомления граждан в газете «Егемен Казакстан». Отмечалось, что, если новый основной закон будет принят, он вступит в силу 1 июля 2026 года. Кроме того, срок для президента останется прежним (семь лет). Также 9 февраля стало известно, что в проекте новой конституции изменится формулировка об использовании русского языка в госорганизациях и органах местного самоуправления.