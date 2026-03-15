Пентагон отложил списание старейшего авианосца USS Nimitz на 10 месяцев

Изначально корабль планировали вывести из состава флота раньше, однако теперь он продолжит выполнять задачи в составе Военно-морских сил США.
В публикации отмечается, что ведомство заключило контракт с судостроительной компанией HII Newport News Shipbuilding на сумму 96 миллионов долларов. Эти средства направят на поставку необходимых материалов и предварительное планирование дальнейших работ.
Таким образом один из самых известных кораблей американского флота, который десятилетиями участвовал в военных миссиях по всему миру, задержится на службе ещё почти на год. В Пентагоне рассчитывают, что это позволит плавно подготовиться к дальнейшему обновлению состава авианосной группы.
Ранее Life.ru писал, что в США обсуждают сверхамбициозные проекты военного флота. Строительство нового линкора класса Trump-class battleship project может обойтись стране в рекордные 22 миллиарда долларов. Если проект реализуют, корабль, которому присвоят имя действующего президента страны, станет самым дорогим в истории американского флота и превзойдёт по стоимости авианосец USS Gerald R. Ford.
