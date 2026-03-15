В Волгограде ночью дрон ВСУ врезался в городской объект

Ночь в Волгограде выдалась тревожной. Подразделения ПВО Министерства обороны России отражали террористическую атаку беспилотников на территорию региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Один из БПЛА все же достиг цели в областной столице — он попал в жилой объект.
К счастью, обошлось без пострадавших — эта информация подтверждена официально. Сейчас на месте работают оперативные службы, которые оценивают масштаб повреждений и устраняют последствия атаки.
Губернатор дал четкие поручения: муниципалитету и экстренным службам в кратчайшие сроки уточнить список повреждений, ликвидировать последствия удара и привести в полную готовность пункты временного размещения. Эта мера — на случай, если кому-то из жильцов потребуется срочное временное жилье, пока идет ремонт.
Ситуация находится на контроле.
